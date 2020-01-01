Вслед за Джошуа Ломаченко может провести бой в Саудовской Аравии

Новости спорта:Бой Ломаченко - Лопес хотят организовать в Саудовской Аравии.

Промоутер Боб Арум сообщил, что поединок легкого веса за объединение всех титулов Василий Ломаченко - Тео Лопес точно состоится, но теперь осталось лишь определить место проведения боя.

Кроме традиционного варианта с США появилась возможность организовать бой в Саудовской Аравии, где недавно дрались Энтони Джошуа и Энди Руис.

«Бой точно состоится, все решено. Осталось определить место проведения. Идет борьба между MSG в Нью-Йорке и Barclays в Бруклине. Кроме того, Саудовская Аравия хочет организовать этот поединок».

«Когда? Апрель. В худшем случае - май», - сказал Арум.

Ломаченко владеет титулами WBA, WBC и WBO, а у Лопеса пояс IBF.