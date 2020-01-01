Пока Стивенсон был в коме, то слышал голос жены

Новости спорта:Семья помогла канадцу справиться с тяжелой ситуацией.

Побывавший в коме канадский боксер Адонис Стивенсон рассказал о своем восстановлении. По его словам, ключевую роль в его поправке отыграла его жена.

«Меня бы здесь не было, если бы не моя жена. Пока я был в коме, то слышал ее голос. Говорил себе, что нужно быть сильным, ведь она рядом со мной и я не хочу умирать, чтобы не оставить мою жену и дочь», — цитирует Стивенсона Fightnews.info.

В декабре 2018 года Александр Гвоздик выиграл титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC, нокаутировав Адониса Стивенсона. Канадец получил тяжелую травму мозга и провел 3 недели в коме. В апреле Адонис впервые вернулся домой.

Адонис проиграл бой украинскому боксеру в 11-м раунде. Это его второе поражение в карьере и первое с 2010 года. Стивенсон проиграл титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе, который перешел к Александру.

В данный момент канадец уже вернулся к тренировкам и вскоре вновь сможет драться.