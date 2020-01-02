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Месть: бывшего чемпиона мира по боксу порезали и ограбили

Месть: бывшего чемпиона мира по боксу порезали и ограбили
11:57 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-чемпион WBO в первом легком весе Хорхе Родриго Барриос госпитализирован в Аргентине с ножевыми ранениями в грудь, руку и спину.

Бывшего чемпиона мира по боксу, аргентинская легенда Хорхе Барриос пострадал от рук преступников. Об этом сообщает vringe.com.

По информации источника, некий Энрике Икаро порезал ножом Барриоса и ограбил спортсмена, украв телефон и бумажник в канун Нового года.

Сам инцидент произошел в городе Капийя дель Монте. Барриос был доставлен в клинику с травмами грудной клетки, правой руки и спины.

Как сообщают аргентинские СМИ, все дело в мести. В 2010 году Барриос был причастен к ДТП, в результате которого погибла 20-летняя беременная девушка.

Боксер провел в тюрьме три с половиной года, а уже в 2018 году снова вышел на ринг и добыл уже три победы.

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Напомним, ранее сообщалось, что кубинского боксера застрелили в США после поединка.

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