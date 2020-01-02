Скачать
Четверг, 02.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах
Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах
Эриксен может бесплатно достаться Интеру
Эриксен может бесплатно достаться Интеру
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Игрок Шахтера стал звездой благотворительного вечера
Игрок Шахтера стал звездой благотворительного вечера

Глава UFC анонсировал реванш Мейвезер - Макгрегор

Глава UFC анонсировал реванш Мейвезер - Макгрегор
11:34 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Президент UFC Дэна Уайт рассказал, каковы его планы в отношении боксёра Флойда Мейвезера.

Он не исключил, что организует матч-реванш Мейвезера с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором. Ранее Уайт заявил, что они с боксёром уже достигли устного соглашения, однако никаких контрактов ещё не подписано.

«Мы приступили к переговорам. Сперва я должен решить другие вопросы, а осенью, вероятно, будет что-то и с Флойдом.

Мы можем организовать бой по правилам смешанных единоборств, а можем и в боксе. Если на такие бои есть спрос, почему бы не организовать? Бой Флойда и Конора стал крупным событием. Почему бы не организовать что-то подобное ещё раз?» — приводит слова Уайта ESPN.

Макгрегор выше Нурмагомедова в рейтинге лучших бойцов десятилетия

Напомним, Мейвезер победил Макгрегора в боксёрском поединке в августе 2017 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор, Дэна Уайт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звездный легионер не вернется в Динамо после отпуска
02 Арсенал сумел обыграть Манчестер Юнайтед (Видео)
03 Моуриньо оконфузился во время матча АПЛ (Фото)
04 Моуриньо начал 2020 год с сенсационного поражения (Фото, Видео)
05 Потенциальный форвард Динамо: Хочу поиграть в АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь