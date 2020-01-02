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Хирн: Усику еще рано думать о Джошуа

Хирн: Усику еще рано думать о Джошуа
13:03 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта:Промоутер считает, что украинец станет неудобным для Джошуа.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о возможном бое между Александром Уксиком и Энтони Джошуа.

"Не думаю, что Усик захочет драться именно с Джошуа в своем следующем бою. Ему рациональнее выйти с Чисорой, а потом и противостоять Джошуа.

Есть один нюанс. Если Джошуа проиграет Пулеву, получит травму или договорится с Уайлдером, то Усик с ним уже не подерется. Но украинцу еще рано думать о Джошуа.

Джошуа - очень опасен. Но знаете, ему также будет очень сложно с Усиком. Если бой состоится - это будет ярчайшем событием в истории бокса. Джошуа точно готов пойти на это", - сказал Хирн в интервью Boxing News 24.

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Напомним, ранее Эдди Хирн назвал альтернативную дату и место боя Усик - Чисора.

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Бокс, Джошуа, Александр Усик, Бокс новости.
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