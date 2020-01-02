Гамбоа не потребуется операция на ахилле

Новости спорта:Юриоркису Гамбоа не потребуется операция на ахилловом сухожилии.

Кубинскому легковесу Юриоркису Гамбоа (26-2, 17 КО) не потребуется операция на ахилловом сухожилии, сообщает Boxingscene.com. 38-летний боксер получил травму во втором раунде поединка за титул WBA Regular против американца Джервонты Дэвиса (23-0, 22 КО), но продолжил бой.

Гамбоа прошел медицинское обследование, которое показало, что кубинцу не потребуется хирургическое вмешательство. Восстановление Юриоркиса займет около трех месяцев, после чего он сможет вернуться к тренировкам.

Юриоркис проиграл Дэвису техническим нокаутом в 12-м раунде. Во время боя кубинец трижды был в нокдауне: во втором, восьмом и двенадцатом раундах.

Для Гамбоа поражение от Дэвиса стало первым с 2017 года, когда он уступил мексиканцу Робинсону Кастельяносу.