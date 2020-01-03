Хорн хочет провести бой с сыном легендарного Кости Цзю

Новости спорта:Джефф Хорн заявил, что намерен в 2020 году боксировать с Тимом Цзю.

Бывший чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Джефф Хорн (20-2-1, 13 КО) заявил порталу BoxingScene.com, что намерен в 2020 году боксировать с Тимом Цзю (15-0, 11 КО), сыном легендарного боксера Кости Цзю, и не очень хочет заканчивать трилогией противостояние с Майклом Зерафой (27-4, 16 КО).

«Тим – впечатляющий боец. Он молодец. Он дрался с внушительной оппозицией, и он впечатляет людей. Это именно то, что и нужно делать в боксе. Но он хочет прыгнуть в глубокие воды (более тяжелый вес, - ред.), ранее не плавав там. Тим Цзю имеет навыки, чтобы боксировать с лучшими, но есть ли у него необходимый стержень для этого, я не знаю.

Чемпионские титулы – это цель в боксе. Если бы у меня был выбор – Тим Цзю или титул чемпиона мира, я бы выбрал титул чемпиона мира».

Также Хорн не особо охотно высказался о возможном третьем бое с Зерафой.

«Я уверен, что кроме Зерафы, есть гораздо больше бои, которые мы можем получить».

Напомним, в августе Хорн проиграл Зерафе досрочно. В декабре Джеффу в реванше удалось победить решением.