Бой с участием украинца - лучший в 2019 году

Новости спорта:Авторитетный ресурс BoxingScene признал бой Головкин - Деревянченко лучшим в прошедшем году.

Поединок украинского боксера среднего веса Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) с казахстанцем Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 KO) стал лучшим в 2019 году по версии издания BoxingScene.

«Головкин тогда и не подозревал, что собирается вступить в самый изнурительный бой своей карьеры. Весь поединок они разрушали друг друга в невероятно жестокой битве, которую поклонники бокса забудут не скоро.

Оба боксера продемонстрировали железные подбородки и невероятную стойкость», – говорится в комментарии издания к поединку.

Головкин победил Деревянченко решением судей в поединке за звание чемпиона мира IBF и IBO в среднем весе, который состоялся 6 октября в США.