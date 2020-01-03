Бой с участием украинца - лучший в 2019 году

Поединок украинского боксера среднего веса Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) с казахстанцем Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 KO) стал лучшим в 2019 году по версии издания BoxingScene.
«Головкин тогда и не подозревал, что собирается вступить в самый изнурительный бой своей карьеры. Весь поединок они разрушали друг друга в невероятно жестокой битве, которую поклонники бокса забудут не скоро.
Оба боксера продемонстрировали железные подбородки и невероятную стойкость», – говорится в комментарии издания к поединку.
Головкин победил Деревянченко решением судей в поединке за звание чемпиона мира IBF и IBO в среднем весе, который состоялся 6 октября в США.