Лопес назвал место, где хочет провести бой с Ломаченко

Новости спорта:Теофимо Лопес хочет, чтобы бой прошел в легендарном Мэдисон Сквер Гардене.

Чемпион мира по версии IBF в лёгком весе Теофимо Лопес в очередной раз высказался по поводу боя с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBC, WBO в лёгком весе Василием Ломаченко.

«Мы по-прежнему ведём переговоры о том, где должен пройти этот поединок. Надеюсь, что нам удастся договориться, чтобы устроить бой подобного рода, особенно в этом году.

Новое десятилетие, и, мне кажется, мы начнём его громко. «Мэдисон Сквер Гарден» является моим домом. Но уверен, фанаты будут наслаждаться этим поединком, где бы он в итоге не состоялся», — приводит слова Теофимо Лопеса BoxingScene.

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес, вероятнее всего, встретятся в апреле 2020 года. Ранее Теофимо Лопес одержал победу над Ричардом Комми, благодаря которой американец гондурасского происхождения завоевал пояс по версии IBF.