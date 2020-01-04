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Лопес назвал место, где хочет провести бой с Ломаченко

Лопес назвал место, где хочет провести бой с Ломаченко
08:03 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Теофимо Лопес хочет, чтобы бой прошел в легендарном Мэдисон Сквер Гардене.

Чемпион мира по версии IBF в лёгком весе Теофимо Лопес в очередной раз высказался по поводу боя с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBC, WBO в лёгком весе Василием Ломаченко.

«Мы по-прежнему ведём переговоры о том, где должен пройти этот поединок. Надеюсь, что нам удастся договориться, чтобы устроить бой подобного рода, особенно в этом году.

Новое десятилетие, и, мне кажется, мы начнём его громко. «Мэдисон Сквер Гарден» является моим домом. Но уверен, фанаты будут наслаждаться этим поединком, где бы он в итоге не состоялся», — приводит слова Теофимо Лопеса BoxingScene.

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Василий Ломаченко и Теофимо Лопес, вероятнее всего, встретятся в апреле 2020 года. Ранее Теофимо Лопес одержал победу над Ричардом Комми, благодаря которой американец гондурасского происхождения завоевал пояс по версии IBF.

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Новости спорта, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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