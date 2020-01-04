Владимир Кличко будет иметь большое влияние на бокс в ближайшие годы

Новости спорта:Украинец Владимир Кличко и в дальнейшем будет влиять на супертяжелый дивизион.

Дух и опыт одного из самых доминирующих чемпионов в истории супертяжелого веса Владимира Кличко будет присутствовать на ринге в течение еще долго времени. В этом уверены аналитики немецкого издания Sueddeutsche, пишет сайт klitschko-brothers.com.

"Если первый серьезный поединок десятилетия может служить ориентиром для последующей декады, то в супертяжелом весе начнутся интересные времена. Например, прошедшее десятилетие началось с защиты титула Владимиром Кличко в бою с Эдди Чамберсом. Следующие 10 лет прошли довольно скучно: пиковому украинцу не смог противостоять никто.

Однако первый большой поединок двадцатых, видится интересным и непредсказуемым: 22 февраля Деонтей Уайлдер, чемпион мира по версии WBC, и Тайсон Фьюри встречаются в Лас-Вегасе. У Уайлдера невероятная мощность в кулаках. Фьюри - стратег, которого все боятся, но он также способен удивить.

Но самое интересное в другом: победитель этого поединка, вероятно, сразится с Энтони Джошуа, чемпионом мира по версии трех других ассоциаций. Он все еще несет дух прошлого десятилетия: примером, а часто и наставником британца является Владимир Кличко. И поэтому украинец в дальнейшем будет влиять на супертяжелый дивизион. Если, конечно, не решит вернуться сам", - пишет немецкое издание.

Напомним, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко намекнул, что рассматривает вариант возвращения на ринг: «Вернусь ли я на ринг? Способен ли я это сделать? Не знаю, никто не знает. Каждое утро я тренируюсь и вру себе, что собираюсь вернуться. Меня греет эта ложь, я мотивирую себя на здоровый образ жизни».

Кличко последний бой в карьере провел в апреле 2017 года, уступив Энтони Джошуа.