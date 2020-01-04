Ломаченко - в топ-5 рейтинга BoxRec

Новости спорта:Возглавляет рейтинг BoxRec мексиканский боксер Сауль Альварес.

Чемпион WBA, WBC, WBO в легком весе Василий Ломаченко сохраняет за собой пятую позицию в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории (pound-for-pound) по версии портала BoxRec.

За прошедший месяц в десятке лучших боксеров планеты произошло одно серьезное изменение: Энтони Джошуа, который в начале декабря вернул себе утраченные чемпионские пояса, занял 8 место, вытеснив с десятой позиции обладателя титула WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера.

Рейтинг боксеров pound-for-pound по версии BoxRec

1. Сауль Альварес (Мексика);

2. Теренс Кроуфорд (США);

3. Геннадий Головкин (Казахстан);

4. Эррол Спенс-младший (США);

5. Василий Ломаченко (Украина);

6. Мигель Берчельт (Мексика);

7. Каллум Смит (Великобритания);

8. Энтони Джошуа (Великобритания);

9. Мэнни Пакьяо (Филиппины);

10. Шон Портер (США).

Напомним, Василий Ломаченко провел последний бой в ночь на 1 сентября против британца Люка Кэмпбелла. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу украинскому чемпиону. Его следующий бой может состояться против Теофимо Лопеса в апреле - мае 2020 года. Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что местом проведения может стать Саудовская Аравия. Также на бой претендует Нью-Йорк.