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Уоррен: Фьюри докажет, что он лучше Уайлдера

Уоррен: Фьюри докажет, что он лучше Уайлдера
18:10 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Фрэнк Уоррен прокомментировал ближайший реванш Уайлдер - Фьюри.

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, поделился ожиданиями от предстоящего поединка подопечного с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. Ранее было подтверждено, что их второй поединок пройдёт в Лас-Вегасе 22 февраля.

"Первый бой Фьюри и Уайлдера был потрясающим сражением, но реванш будет более крупным боем, поскольку теперь верят, что Тайсон может стать чемпионом WBC. Перед первым боем люди напоминали, что Фьюри долгое время не выступал. Но тогда он доказал, что он лучший боец в этой паре. В следующем месяце он снова докажет это. Не могу дождаться грандиозного события в супертяжёлом весе", — приводит слова Фрэнка Уоррена BoxingScene.

В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.

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Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе, одержав 42 победы (41 — нокаутом). На счету Фьюри 29 побед в 30 боях.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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