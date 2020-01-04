Скачать
Суббота, 04.01.2020
По стопам Нойера: вратарь Шальке Нюбель перейдет в Баварию
По стопам Нойера: вратарь Шальке Нюбель перейдет в Баварию
Ломаченко - в топ-5 рейтинга BoxRec
Ломаченко - в топ-5 рейтинга BoxRec
Нападающий Динамо занял пятое место в рейтинге лучших футболистов Словении
Нападающий Динамо занял пятое место в рейтинге лучших футболистов Словении
Валенсия минимально переиграла Эйбар
Валенсия минимально переиграла Эйбар

Серроне: Макгрегор просто решил отказаться от весогонки

Серроне: Макгрегор просто решил отказаться от весогонки
19:43 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Боец UFC Дональд Серроне поделился мыслями о предстоящем бое с Конором Макгрегором, который запланирован на 18 января.

Серроне рассказал о причинах, по которым этот бой пройдёт в полусреднем весе.

"Конор просто решил отказаться от весогонки. Приходиться сбрасывать слишком много веса, а последняя неделя перед боем — это всегда борьба с каждым лишним килограммом, однако сейчас мы просто можем выйти в октагон и приятно провести время.

Это была идея Конора. Мы уже были настроены начать скидывать вес до лёгкого дивизиона, но он предложил провести бой в полусреднем весе, и я согласился. Я никогда не беспокоился об этом, это не имеет особого значения", — приводит слова Дональда Серроне BJPenn.

Макгрегор: Нурмагомедов боится реванша со мной

Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с октября 2018 года, после того как в титульном поединке за пояс UFC в лёгком весе проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, Новости ММА, Конор Макгрегор, Дональд Серроне.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый форвард Динамо: "Я похож на Ибрагомовича"
02 Петряк может стать участником громкого трансферного обмена
03 Владимир Кличко будет иметь большое влияние на бокс в ближайшие годы
04 Ястремская и Свитолина узнали соперниц на турнире в Брисбене
05 Экс-игрок сборной Украины покинул сербский клуб
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь