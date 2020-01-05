Рамирес и Постол прошли взвешивание за месяц до боя

Новости спорта:Хосе Карлос Рамирес и Виктор Постол прошли процедуру предварительного взвешивания перед боем.

Чемпион WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес и экс-чемпион WBC Виктор Постол успешно прошли взвешивание за 30 дней до боя, предусмотренное правилами Всемирного боксерского совета (WBC).

Вес Рамиреса составил 153 фунта (69,4 кг), Постола — 146,2 фунта (66,3 кг).

Напомним, что согласно требованиям WBC вес участников чемпионского боя за 30 дней до его даты не может превышать лимит весовой категории более чем на 10%. Соответственно, для категории до 140 фунтов (63,5 кг) максимально допустимый вес за 30 дней составляет 154 фунта (69,9 кг).