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"Главное - мощь": Экс-чемпион мира не верит, что Усику удастся повторить путь Холифилда

"Главное - мощь": Экс-чемпион мира не верит, что Усику удастся повторить путь Холифилда
12:01 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Барри Макгиган прокомментировал перспективы Александра Усика в супертяжелом весе.

Экс-чемпион мира в полулегком весе, а ныне промоутер Барри Макгиган дал оценку планам украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) относительно покорения хэвивейта.

58-летний ирландец заявил, что у 32-летнего Усика не все есть для того, чтобы рассчитывать на гегемонию среди супертяжей. По мнению Макгигана, лишь обилия навыков и техники ему может не хватить.

"Усик надеется статься вторым Эвандером Холифилдом, но меня беспокоит, что он не кажется достаточно мощным для современного супертяжеловеса. В боксе мало что изменилось со времен появления правил Куинсберри. Главное здесь – мощь. В первом тяжелом весе она была у Усика в изобилии, как и великолепные навыки.

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Это помогало Усику оставаться на вершине, но когда соперник весит на 20 килограммов больше, то всегда есть риск, что он тебя нокаутирует. Ты можешь его переработать, что и сделал Усик во время дебюта в хэвивейте против Чазза Уизерспуна. Однако если боксер мирового класса попадет по твоему подбородку, то есть вероятность, что он потушит тебе свет", — цитирует бывшего боксера Макгигана The Mirror.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Барри Макгиган.
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