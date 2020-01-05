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Хильберто Рамирес близок к чемпионскому бою в весе Гвоздика

Хильберто Рамирес близок к чемпионскому бою в весе Гвоздика
13:44 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Хильберто Рамирес сообщил, что в 2020 году может сразиться за чемпионский пояс в полутяжелом весе.

Бывший чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Хильберто Рамирес заявил, что уже в скором времени он может получить титульный поединок в полутяжёлой весовой категории.

"В 2020 году меня ждут хорошие события. Я близок к договорённости о титульном бое в полутяжёлом весе. Рад, что у меня есть возможность стать чемпионом в двух категориях. Это то, чего хочет большинство боксёров — выигрывать титулы. Я очень хочу завоевать ещё один пояс в 2020 году.

Сейчас мы обсуждаем детали чемпионского боя. Я в волнительном ожидании. Хочу выйти в ринг как можно скорее и показать всем, чего я стою", — приводит слова Рамиреса BoxingScene.

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Мексиканец провёл предыдущий поединок в апреле 2019 года, когда досрочно победил Томми Карпенси. То была дебютная встреча Рамиреса в полутяжёлом дивизионе.

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Бокс, Новости бокса, Хильберто Рамирес.
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