Ломаченко назвал неожиданный вид тренировок, который помогает ему побеждать

Новости спорта:Василий Ломаченко похвалил плавание.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) славится своей уникальной системой тренировок, разработанной его отцом Анатолием. В частности, одним из элементов тренировочного процесса Василия являются марафонские заплывы на открытых водоемах.

Недавно Ломаченко стал гостем подкаста Тедди Атласа на Youtube-канале THE FIGHT with Teddy Atlas. Во время беседы знаменитый тренер попросил украинского боксера подробно рассказать о его легендарных заплывах.

«Я думаю, что многие могут это сделать, но мало кто способен на это, когда твои силы на исходе. Ты должен заставить себя, должен перешагнуть через это. Ты видишь берег – и ты должен туда доплыть. Больше вариантов нет. У тебя есть один вариант – вот берег, по-другому никак. У тебя больше выхода нет.

Это не океан, это озеро. Такие тренировки очень помогли мне, Александру Гвоздику и Александру Усику. Это психологическая тренировка».