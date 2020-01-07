Чемпион мира раскритиковал Сауля Альвареса

Новости спорта:Деметриус Андраде раскритиковал мексиканца Сауля Альвареса за выбор соперников.

Американский боксёр Деметриус Андраде, действующий чемпион мира в среднем весе по версии WBO, раскритиковал мексиканца Сауля Альвареса за то, что тот согласился провести поединок с россиянином Сергеем Ковалёвым. Напомним, 29-летний Альварес нокаутировал 36-летнего Ковалёва в 11-м раунде титульного боя за пояс WBO, состоявшегося 2 ноября.

"Канело сражается с возрастными парнями, которые готовятся закончить карьеру. Это выглядит как «дайте мне подраться с Крашером (Ковалёвым. — Прим. ред.), ему 40 лет, он уже закончил карьеру.

Канело победил Шейна Мосли, победил Мигеля Котто. Теперь вот и Крашер.

Парней, которые дрались с Альваресом в расцвете сил, можно по пальцам пересчитать. Эрисланди Лара, Джейкобс, ещё Головкин. Но Головкину уже 38 лет», — цитирует Андраде BoxingScene.