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CМИ: Джошуа добровольно отдаст Усику титул WBO

CМИ: Джошуа добровольно отдаст Усику титул WBO
14:32 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Украинец может стать следующим чемпионом без поединка с Энтони Джошуа.

Украинский супертяжеловес Александр Усик является обязательным претендентом на чемпионство по версии WBO, обладателем которого является Энтони Джошуа.

Как сообщает World Boxing News, британец в следующем поединке будет защищать пояс IBF против Кубрата Пулева, а титул WBO станет вакантным и перейдет в руки боксера из Украины.

Данное решение связано с тем, что как Усик, так и Джошуа находятся на контракте у Matchroom Boxing. Чтобы не отдать один из чемпионских поясов в руки боксера другой промоутерской компании, новым чемпионом WBO станет Александр, а Джошуа в теории должен встретиться с победителем реванша Уайлдер - Фьюри.

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Напомним, ранее глава Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о возможной организации боя Александра Усика и Дерека Чисоры.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Александр Усик.
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