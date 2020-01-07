Дэнни Гарсия перед боем с украинцем назвал себя "убийцей легенд"

Новости спорта:Американец хотел бы провести следующий бой против Мэнни Пакьяо.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсия заинтересован в поединке против обладателя пояса WBA Super Мэнни Пакьяо, однако не уверен в том, что филиппинский боксер хотел бы выйти с ним в ринг.

"Они много говорят, чтобы создать ажиотаж, но когда доходит до дела, мне становится понятно, что они не хотят боя со мной. Пакьяо говорил о поединке против меня до того, как встретиться с Турманом. Сейчас он снова говорит об этом, но давайте поглядим, что будет дальше".

"Мэнни Пакьяо - легенда. Я не скрываю того, что уважаю его. Но я - убийца легенд! У меня более лучший тайминг, чем у Турмана, и я в отличии от того же Кита имею нокаутирующий удар. Также я более лучший контрпанчер", - приводит слова Гарсии Fighthype.com.

Отметим, что следующим соперником Гарсии станет украинец Иван Редкач. Бой пройдет 25 января в Бруклине. На кону будет статус обязательного претендента на титул WBC.