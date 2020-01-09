Продюсер канала ВВС сравнил удар Кличко с "копытом лошади"

Новости спорта:Тама Муру вспомнил свою встречу с легендой мирового бокса Владимиром Кличко.

Продюсер телеканала ВВС Тама Муру вспомнил свою встречу с легендой мирового бокса Владимиром Кличко, отметив, что украинец произвел на него большое впечатление.

«Я встречался со многими выдающимися спортсменами - Пит Сампрас, Роджер Федерер, Серена Уильямс, Рафаэль Надаль, Мартина Навратилова, Моника Селеш, Джон Макинрой. И это только теннис. Если говорить о регби, то знаком с Джорджом Греганом, Джонни Уилкинсоном, Шоном Фицпатриком и Джоном Лому. Знаю велосипедиста Тейлера Хэмилтона.

Я люблю бокс, поэтому всегда с удовольствием встречался с Джорджом Форманом и Владимиром Кличко. Однажды они устроили что-то вроде показательного спарринга. Владимир был очень хорош и всегда – дружелюбен. Его прозвище – Стальной Молот и я действительно осознавал, что чувствуют его оппоненты, стоя в ринге с этой двухметровой машиной.

Впервые увидев его, подумал: «Если он хорошо ударит меня кулаком, наверное, это будет похоже на удар копытом лошади». Его кулаки действительно настоящие молоты».