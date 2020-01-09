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Продюсер канала ВВС сравнил удар Кличко с "копытом лошади"

Продюсер канала ВВС сравнил удар Кличко с "копытом лошади"
12:37 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта:Тама Муру вспомнил свою встречу с легендой мирового бокса Владимиром Кличко.

Продюсер телеканала ВВС Тама Муру вспомнил свою встречу с легендой мирового бокса Владимиром Кличко, отметив, что украинец произвел на него большое впечатление.

«Я встречался со многими выдающимися спортсменами - Пит Сампрас, Роджер Федерер, Серена Уильямс, Рафаэль Надаль, Мартина Навратилова, Моника Селеш, Джон Макинрой. И это только теннис. Если говорить о регби, то знаком с Джорджом Греганом, Джонни Уилкинсоном, Шоном Фицпатриком и Джоном Лому. Знаю велосипедиста Тейлера Хэмилтона.

Я люблю бокс, поэтому всегда с удовольствием встречался с Джорджом Форманом и Владимиром Кличко. Однажды они устроили что-то вроде показательного спарринга. Владимир был очень хорош и всегда – дружелюбен. Его прозвище – Стальной Молот и я действительно осознавал, что чувствуют его оппоненты, стоя в ринге с этой двухметровой машиной.

В Украине впервые пройдет уникальный турнир по боксу

Впервые увидев его, подумал: «Если он хорошо ударит меня кулаком, наверное, это будет похоже на удар копытом лошади». Его кулаки действительно настоящие молоты».

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Виталий Кличко, Владимир Кличко, Бокс, Бокс новости, Тама Муру.
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