Паркер проведет бой в андеркарте Майки Гарсии

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер вернется на ринг 29 февраля, сообщает портал Boxing Scene.
Соперник новозеландского боксера определится в течение недели.
Паркер проведет бой в андеркарде поединка между Майки Гарсией и Джесси Варгасом. В рамках того же вечера бокса чемпион мира в наилегчайшем весе Хулио Сесар Мартинес проведет защиту пояса WBC против британца Джея Харриса.
В прошлом году Джозеф провел только один бой, техническим нокаутом победив австралийца Алекса Леапаи.
В октябре минувшего года Паркер должен был драться с Дереком Чисорой, но не смог подготовиться к поединку из-за укуса паука.