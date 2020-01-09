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Паркер проведет бой в андеркарте Майки Гарсии

Паркер проведет бой в андеркарте Майки Гарсии
14:13 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Экс-чемпион мира Джозеф Паркер проведет следующий бой 29 февраля.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер вернется на ринг 29 февраля, сообщает портал Boxing Scene.

Соперник новозеландского боксера определится в течение недели.

Паркер проведет бой в андеркарде поединка между Майки Гарсией и Джесси Варгасом. В рамках того же вечера бокса чемпион мира в наилегчайшем весе Хулио Сесар Мартинес проведет защиту пояса WBC против британца Джея Харриса.

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В прошлом году Джозеф провел только один бой, техническим нокаутом победив австралийца Алекса Леапаи.

В октябре минувшего года Паркер должен был драться с Дереком Чисорой, но не смог подготовиться к поединку из-за укуса паука.

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Бокс, Новости бокса, Джозеф Паркер.
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