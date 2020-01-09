Два украинских боксера могут принять участие в новом сезоне WBSS

Новости спорта:В первом сезоне одним из победителей Всемирной боксерской Суперсерии был Александр Усик.

Организатор Всемирной боксерской Суперсерии промоутер Калле Зауэрлянд в интервью IFL TV рассказал, что в третьем сезоне планирует провести турниры в четырех весовых категориях.

По словам Зауэрлянда, он рассматривает четыре весовые категории: наилегчайший (до 50,8 кг), второй наилегчайший (до 52,2 кг), средний (до 72,6 кг) и второй средний (до 76,2 кг) дивизионы.

Это открывает возможность для участия двух украинских боксеров в турнире.

В наилегчайшем весе (до 50,8 кг) одним из чемпионов мира является Артем Далакян, который четвертую защиту титула WBA проведет 8 февраля в Киеве.

В среднем весе Украина может быть представлена Сергеем Деревянченко, который уже дважды претендовал на чемпионский титул, но оба титульных поединка проиграл.

Напомним, в первом сезоне победителем Всемирной боксерской суперсерии в тяжелом веса стал Александр Усик, а во втором сезоне в качестве запасного в первом полусреднем весе был Виктор Постол.