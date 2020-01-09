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Астролог предсказал возвращение Кличко на ринг в 2020-м году

Астролог предсказал возвращение Кличко на ринг в 2020-м году
16:16 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта:Кличко нужно возвращаться на ринг – он будет иметь большой успех.

Специалист по астрологии Влад Росс дал изданию «Сегодня» свой прогноз для украинского спорта, отметив, что звезды предрекают возвращение в профессиональный спорт легенды мирового бокса, одного из самых доминирующих чемпионов в истории супертяжелого веса Владимира Кличко.

«Есть такое понятие – хорарная астрология. Хорар в переводе с греческого – час. Это когда звезды могут отвечать на конкретно поставленный вопрос, который вы в данный момент задаете. И вот звезды на небе сейчас дают четкую картинку, которая восходит на восточной точке гороскопа – асценденте. И получается – полный мужчина возвращается назад между голубями, которые собираются у его ног. Это фермер везет тележку с плодами, которые он сорвал. И направляется назад к себе на ферму. Я вижу новые неожиданные цели, выдающиеся возможности. Это говорит о том, что действительно, Кличко нужно возвращаться на ринг – он будет иметь большой успех, – предсказывает Влад Росс.

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– Как минимум первый бой, если Владимир вернется, он может выиграть очень серьезно, мощно. Если бы я сейчас его консультировал, конечно, сказал бы ему: "Да, возвращайся в ринг". В момент, когда вы задаете этот вопрос, в соединении находятся Юпитер и Солнце. Юпитер – это счастье, удача, большие возможности. Причем в девятом доме – а это возможности за границей, на международной арене».

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