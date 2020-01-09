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Хорн и Цзю не могут договориться о бое

Хорн и Цзю не могут договориться о бое
21:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Промоутер Джеффа Хорна Дин Лонерган прокомментировал переговоры с командой Тима Цзю.

Дин Лонерган, промоутер бывшего чемпиона мира по версии WBO Джеффа Хорна, рассказал, как продвигаются переговоры с командой Тима Цзю о поединке, который может состояться в апреле 2020 года. По словам промоутера, переговоры пока далеки от завершения.

"В команде Цзю согласились на неравное разделение гонораров в нашу пользу, и они хотят провести бой 18 апреля. Но пока это ничего не значит. Причина в том, что нам нужно поработать над множеством деталей. В первую очередь нужно подумать о пункте об обязательном реванше. Готовы ли они к такому?

Согласие на распределение гонораров в нашу пользу — это только первый шаг. Нам предстоит долгое обсуждение, так что пока мы очень далеки от договорённости", — приводит слова Дина Лонергана BoxingScene.

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Бокс, Новости бокса, Джефф Хорн, Тим Цзю.
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