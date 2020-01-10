Названа ориентировочная дата следующего боя Головкина

Новости спорта:Геннадий Головкин проведет свой следующий бой в марте.

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) проведет свой следующий бой в марте, об этом сообщает журналист ESPN Дан Рафаэль.

Ожидается, что 28 марта на арене Wintrust в Чикаго казах проведет обязательную защиту титула в поединке с Камилем Шереметой (21-0, 5 КО).

В октябре прошлого года Головкин по очкам победил украинца Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО), завоевав вакантные чемпионские пояса по версиям IBF и IBO.

В свою очередь, Шеремета в последнем бою нокаутировал во втором раунде Оскара Кортеса (27-4, 14 КО).