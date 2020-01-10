Бой Альварес - Сондерс: названа дата боя

Новости спорта:Официальное подтверждение ожидается на следующей неделе.

Объединительный бой за чемпионские титулы WBA и WBO в среднем весе между Саулем Альваресом (53-1-2, 36 KO) и Билли Джо Сондерсом (24-0, 14 KO) может состояться 2 мая в Лас-Вегасе, передает boxingnews24.com.

Официальное подтверждение проведения поединка ожидается на следующей неделе.

На днях президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес заявил, что Альварес планирует вернуться в ринг в начале мая.

В последнем бою Канело нокаутировал россиянина Сергея Ковалева (34-4-1, 29 КО) и завоевал чемпионский титул в полутяжелом весе.

Сондерс в ноябре техническим нокаутом победил Марсело Косереса (28-1-1, 15 KO), защитив титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе.