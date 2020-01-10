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Президент WBO назвал причину исключения Тайсона Фьюри из рейтинга

Президент WBO назвал причину исключения Тайсона Фьюри из рейтинга
12:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Президент WBO Пако Валькарсель ответил на критику Тайсона Фьюри.

Президент Всемирной боксёрской организации (WBO) Пако Валькарсель ответил на критику бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри.

«Чемпион, мы уважаем тебя, но сейчас ты недоступен. Это и есть причина, по которой WBO исключил тебя из рейтинга. Кстати, удачи тебе в бою с Уайлдером», — цитирует Валькарселя BoxingScene.

Напомним, ранее Фьюри раскритиковал президента WBO Пако Валькарселя за то, что организация лишила его первого места в рейтинге тяжеловесов, отдав его Александру Усику.

В WBO предложили Фьюри провести бой с представителем Узбекистана Баходиром Джалоловым, но он отказался.

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В соответствии с правилами WBO, если чемпион мира переходит в более высокую весовую категорию, он автоматически становится обязательным претендентом на пояс.

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Тайсон Фьюри, Бокс, WBO, Бокс новости, Пако Валькарсель.
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