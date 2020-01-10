Ломаченко - Лопес: Арум назнал предварительную дату боя

Новости спорта:Место проведения поединка - Нью-Йорк или Азия.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом состоится в мае, сообщает журналист ESPN Стив Ким, ссылаясь на слова промоутера Боба Арума.

Поединок пройдет либо в Нью-Йорке на легендарной Мэдисон Сквер Гарден, либо в одной из стран Средней Азии.

В декабре Лопес завоевал чемпионский титул по версии IBF в легком весе, победив техническим нокаутом во втором раунде Ричарда Комми.

Ломаченко в последнем бою по очкам победил Люка Кэмпбелла, добавив уже к имевшимся двум титулам чемпионский пояс по версии WBC.