Кто станет следующим соперником Бетербиева

Новости спорта:Россиянин Артур Бетербиев проведет бой в конце марта.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев заявил, что проведет защиту титулов против Мэн Фаньлуна.

Бой состоится 28 марта, но с местом пока не определились, однако рассматривают Квебек и Москву. Об этом боксер написал на своей странице в Instagram.

"Я очень рад вам сообщить, что моя обязательная защита поясов IBF и WBC против Мэн Фаньлуна состоится 28 марта в городе Квебек или в Москве", - написал Бетербиев.

Напомним, что в своем последнем поединке Бетербиев одержал победу над Александром Гвоздиком, отобрав у него титул WBC.