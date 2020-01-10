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Чемпионский бой Бетербиева могут перенести из Китая в РФ

Чемпионский бой Бетербиева могут перенести из Китая в РФ
14:26 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Бой Бетербиев - Фаньлун может пройти 28 марта в Москве.

Поединок с участием чемпиона мира по версиям IBF и WBC в полутяжёлом весе Артура Бетербиева и китайца Мэн Фаньлуна может пройти 28 марта в Москве. Об этом сообщил источник в IBF.

Изначально предполагалось, что бой пройдёт в Китае, однако китайская сторона не выплатила необходимую сумму за право на проведение поединка. В этом бою россиянин будет защищать только пояс IBF.

"Сейчас идут переговоры. Бой может пройти 28 марта в Москве", — приводит слова представителя IBF ТАСС.

Ранее промоутерская компания Top Rank, представляющая интересы Бетербиева, проиграла торги китайским промоутерам, предложив $ 1,315 млн. Китайская сторона предложила $1,9 млн.

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В активе 34-летнего россиянина 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. 31-летний Мэн Фаньлун также не знает поражений — 16 побед (10 нокаутом).

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Бокс, Новости бокса, Артур Бетербиев.
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