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В первом полусреднем весе может появиться абсолютный чемпион мира

В первом полусреднем весе может появиться абсолютный чемпион мира
18:33 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Top Rank подписала Джоша Тейлора, приблизив бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Промоутерская компания Top Rank объявила о подписании многолетнего контракта с победителем второго сезона Суперсерии в первом полусреднем весе чемпионом мира по версиям WBA и IBF Джошем Тейлором.

"Джош Тейлор – один из лучших бойцов в мире, любимец публики и крепкий парень, который жаждет драться с любым, кого против него поставят. Будь то Хосе Рамирес в поединке за звание абсолютного чемпиона или любой из полусредневесов, он готов к самым большим вызовам", — говорит Арум.

Подписание Тейлора грозит скандалом, ведь промоутерская компания Cyclone Promotions, которая до этого вела дела шотландца, сразу заявила о наличии действующего контракта с боксером:

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"Мы были очень разочарованы узнать сегодня, что Джош Тейлор подписал соглашение с другой промоутерской компанией. У Тейлора действует эксклюзивный промоутерский контракт с нашей компанией. Мы успешно вывели Джоша на вершину спорта с его первого дня в профессионалах Мы опечалены, что он почувствовал необходимость нарушить контракт таким вот образом и разочарованы теми, кто подтолкнул его к этому", - гласит заявление Cyclone Promotions.

Ожидается, что Top Rank, если уладит вопросы с Cyclone Promotions, будет планировать организовать бой за звание абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе между Тейлором и другим своим клиентом Хосе Рамиресом.

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Бокс, Новости бокса, Джош Тейлор.
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