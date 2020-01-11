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На днях Тайсон Фьюри встретится с Деонтеем Уайлдером

На днях Тайсон Фьюри встретится с Деонтеем Уайлдером
07:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут встречу 13 января.

Пресс-конференция, посвящённая поединку чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера и экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри состоится в ближайший понедельник, 13 января, сообщает Boxingnews24.

Мероприятие пройдёт в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Напомним, бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри запланирован на 22 февраля 2020 года. Поединок состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Это будет уже вторая схватка боксёров. Первый раз они встретились в 2018 году, тогда была зафиксирована ничья. При этом менеджеры боксёров уже заявили, что, независимо от исхода второй встречи, зрители увидят и третий бой.

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Деонтей Уайлдер в предыдущем поединке нокаутировал Луиса Ортиса, а Тайсон Фьюри победил решением судей Отто Уаллина.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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