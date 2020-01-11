Бокс. Седеррос победила Наполеон, Эннис оказался сильнее Эюбова

Новости спорта:Джейрон Эннис победил Бахтияра Эюбова, Элин Седерро перебоксировала Алишу Наполеон-Эспиносу на вечере бокса в Атлантик-Сити.

Не имеющий поражений 22-летний американский полусредневес Джейрон Эннис в рамках проходящего сейчас в Атлантик-Сити вечера бокса одержал победу техническим нокаутом над казахстанцем Бахтияром Эюбовым.

Уже в первом раунде Эннис дважды отправлял Эюбова на настил ринга, однако казахстанец сумел подняться и в дальнейшем оказывал упорное сопротивление и несколько раз сумел чисто попасть, хотя и проигрывал практически все эпизоды, пропуская множество сильных ударов. В четвертом раунде рефери остановил поединок по требованию главы Спортивной комиссии Атлантик-Сити Ларри Хазарда, который счел, что продолжение боя может оказаться опасным для здоровья Эюбова.

В еще одном бою вечера бокса в Атлантик-Сити не имеющая поражений 34-летняя чемпионка IBF во втором среднем весе Элин Седерро в объединительном поединке одержала победу единогласным решением судей над Алишей Наполеон-Эспиноса и отобрала у нее чемпионский пояс WBA.

Исход этого напряженного и равного поединка решил нокдаун, в котором Наполеон побывала во втором раунде: в итоге все судьи отдали предпочтение Седеррос с преимуществом в один балл — 95-94 во всех судейских записках.