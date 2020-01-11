"Это факт": Усик проведет бой с Джошуа

Новости спорта:Александр Красюк рассказал о планах Александра Усика.

Александр Красюк, менеджер обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о будущем своего подопечного.

Следующий поединок украинца может иметь титульный характер, если чемпион Энтони Джошуа откажется от пояса WBO и проведет обязательную защиту против Кубрата Пулева по линии IBF.

Со-промоутер Усика Эдди Хирн, в свою очередь, намерен организовать бой Александра против Дерека Чисоры за промежуточный или вакантный пояс WBO, но Красюк не исключает и вариант с поединком против Джозеффа Паркера.

"Бой с Чисорой не может быть титульным. Если пояс WBO станет вакантным, то Усик с удовольствием будет за него боксировать. Выше всех в рейтинге среди доступных претендентов находится Джозеф Паркер.

Усик встретится в ринге с Джошуа, и это факт! Вопрос заключается только в том, когда: в следующем бою или позже. Сейчас мы ожидаем решения Энтони", - приводит слова Красюка Sky Sports.