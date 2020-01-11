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"Это факт": Усик проведет бой с Джошуа

"Это факт": Усик проведет бой с Джошуа
11:53 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Александр Красюк рассказал о планах Александра Усика.

Александр Красюк, менеджер обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о будущем своего подопечного.

Следующий поединок украинца может иметь титульный характер, если чемпион Энтони Джошуа откажется от пояса WBO и проведет обязательную защиту против Кубрата Пулева по линии IBF.

Со-промоутер Усика Эдди Хирн, в свою очередь, намерен организовать бой Александра против Дерека Чисоры за промежуточный или вакантный пояс WBO, но Красюк не исключает и вариант с поединком против Джозеффа Паркера.

"Бой с Чисорой не может быть титульным. Если пояс WBO станет вакантным, то Усик с удовольствием будет за него боксировать. Выше всех в рейтинге среди доступных претендентов находится Джозеф Паркер.

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Усик встретится в ринге с Джошуа, и это факт! Вопрос заключается только в том, когда: в следующем бою или позже. Сейчас мы ожидаем решения Энтони", - приводит слова Красюка Sky Sports.

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Бокс, WBO, Джошуа, Новости бокса, Александр Усик.
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