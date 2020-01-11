Ломаченко стихом объяснил скандальный пост с российским спецназом (Видео)

Новости спорта:Василий Ломаченко обратился к болельщикам в стихотворной форме.

Украинский боксер Василий Ломаченко (14–1, 10 КО) опубликовал видео в соцсети Instagram, в котором обратился к читателям в стихотворной форме.

Обращение Василия вызвано предыдущим резонансным постом, который вызвал шквал критики. Днем ранее в Instagram Ломаченко было опубликовано видео, в котором российские солдаты ведут огонь из автомата, закадровый голос рассказывает о силе "православного духа", а ролик заканчивается словами "Благодарим за помощь в съемках Вежливых людей".

В обращении Василий зачитал следующий текст:

Посмотреть эту публикацию в Instagram ☦️ Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 11 Янв 2020 в 1:30 PST

Как много тех, кто хочет враз распять, гвоздей с запасом даже отложили,

Но Христа не поверну я вспять, мне с детства до конца идти привили.

Не вникнув в суть, готовы на штыки, еще вчера кричали вслед осанна!

Но а сейчас, как с привязи быки, не остывают головы с дурмана.

Спасибо всем, кто все ж увидел суть, она была совсем не в триколоре,

А чтоб с души отмыть скорей всю муть, и брат на брата не лез чтоб при раздоре.

Забыли мы, что Бог у нас – один! И бесы узы ловко разрывают.

Вот камень вновь летит, и не один, Так как и тут в горячке что-то накопают.