Ломаченко стихом объяснил скандальный пост с российским спецназом (Видео)

Украинский боксер Василий Ломаченко (14–1, 10 КО) опубликовал видео в соцсети Instagram, в котором обратился к читателям в стихотворной форме.
Обращение Василия вызвано предыдущим резонансным постом, который вызвал шквал критики. Днем ранее в Instagram Ломаченко было опубликовано видео, в котором российские солдаты ведут огонь из автомата, закадровый голос рассказывает о силе "православного духа", а ролик заканчивается словами "Благодарим за помощь в съемках Вежливых людей".
В обращении Василий зачитал следующий текст:
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Как много тех, кто хочет враз распять, гвоздей с запасом даже отложили,
Но Христа не поверну я вспять, мне с детства до конца идти привили.
Не вникнув в суть, готовы на штыки, еще вчера кричали вслед осанна!
Но а сейчас, как с привязи быки, не остывают головы с дурмана.
Спасибо всем, кто все ж увидел суть, она была совсем не в триколоре,
А чтоб с души отмыть скорей всю муть, и брат на брата не лез чтоб при раздоре.
Забыли мы, что Бог у нас – один! И бесы узы ловко разрывают.
Вот камень вновь летит, и не один, Так как и тут в горячке что-то накопают.