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"У него есть Роллс-Ройс и большое ранчо": Промоутер скептически относится к возвращению Руиса

"У него есть Роллс-Ройс и большое ранчо": Промоутер скептически относится к возвращению Руиса
12:58 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Калле Зауэрланд прокомментировал возможный третий бой между Энди Руисом и Энтони Джошуа.

Известный промоутер Калле Зауэрланд, который является организатором Всемирной суперсерии (WBSS), поделился мнением о бывшем чемпионе мира в супертяжелом весе Энди Руисе.

"Руис почти не тренировался, ел много и пил много пива? Я почти не читал весь этот бред. Действительно, Энди набрал лишний вес.

Думаю, Руис уже весит 170. Ему теперь будет сложно вернуться. В реванше с Джошуа он заработал много денег. Он имеет Роллс-Ройс и большое ранчо в Нью-Мексико.

Вряд ли Энди занимается самоанализом, как Джошуа после их первого поединка", — цитирует Заурэланда Boxingnews24.

"Это факт": Усик проведет бой с Джошуа

Напомним, в декабре Джошуа выиграл у Руиса бой-реванш единогласным решением судей.

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