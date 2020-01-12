Скачать
Воскресенье, 12.01.2020
СМИ: Хави возглавит Барселону уже на следующей неделе
СМИ: Хави возглавит Барселону уже на следующей неделе
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
Мунгиа забил О’Салливана у канатов (Видео)
Мунгиа забил О’Салливана у канатов (Видео)
Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)
Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)

Российский боксер назвал главный недостаток Кличко

Российский боксер назвал главный недостаток Кличко
13:04 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua

Новости спорта:Султан Ибрагимов оценил профессиональные качества Владимира Кличко.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Султан Ибрагимов рассказал о главных достоинствах и недостатках Владимира Кличко.

"Кличко на все 100% воспользовался своими габаритами: ростом и длиной рук. Единственное, чего ему не хватало, – это добивание. Даже когда человек "плывет", Владимир не шел на добивание. Где нужно было показать зрелищность, он ее не показывал. А так в боях он очень эффективно использовал свой рост, руки, и на этом держал. Двойка – и сразу повис на оппоненте. В 12-раундовом бою, когда 112 килограммов на тебе висит, соперник устает.

Выше Фьюри соперников у Владимира не было. Появился Тайсон – и он не смог этого делать. Так и проиграл тот бой. А после поражения былых чемпионских амбиций у него уже не было. В бою с Джошуа Владимир проиграл, хотя это был самый лучший его бой. Я никогда не ожидал, что он с таким характером, что у него есть столько воли. Он падал, вставал и шел вперед. Очень хороший бой показал, но удача была на стороне Джошуа", – сказал Ибрагимов.

"Это факт": Усик проведет бой с Джошуа

Ибрагимов закончил карьеру после поражения в бою с Владимиром Кличко в 2008 году. На его счету победы над Эвандером Холифилдом, Шеннон Бриггс и Лэнсом Уитакером.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса, Султан Ибрагимов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)
02 Легенда бокса высказался касательно шансов Лопеса в бою с Ломаченко
03 Боксер потерял сознание после победы нокаутом в первом раунде (Видео)
04 Аталанта Малиновского дала бой Интеру, украинец поцелил в штангу и заработал пенальти (Видео)
05 Механик во время гонки толкнул коллегу на проезжавшую мимо машину: шокирующее видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь