Российский боксер назвал главный недостаток Кличко

Новости спорта:Султан Ибрагимов оценил профессиональные качества Владимира Кличко.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Султан Ибрагимов рассказал о главных достоинствах и недостатках Владимира Кличко.

"Кличко на все 100% воспользовался своими габаритами: ростом и длиной рук. Единственное, чего ему не хватало, – это добивание. Даже когда человек "плывет", Владимир не шел на добивание. Где нужно было показать зрелищность, он ее не показывал. А так в боях он очень эффективно использовал свой рост, руки, и на этом держал. Двойка – и сразу повис на оппоненте. В 12-раундовом бою, когда 112 килограммов на тебе висит, соперник устает.

Выше Фьюри соперников у Владимира не было. Появился Тайсон – и он не смог этого делать. Так и проиграл тот бой. А после поражения былых чемпионских амбиций у него уже не было. В бою с Джошуа Владимир проиграл, хотя это был самый лучший его бой. Я никогда не ожидал, что он с таким характером, что у него есть столько воли. Он падал, вставал и шел вперед. Очень хороший бой показал, но удача была на стороне Джошуа", – сказал Ибрагимов.

Ибрагимов закончил карьеру после поражения в бою с Владимиром Кличко в 2008 году. На его счету победы над Эвандером Холифилдом, Шеннон Бриггс и Лэнсом Уитакером.