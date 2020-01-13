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"Намертво вырубил": Уайт рассказал, как Кличко нокаутировал Уайлдера

"Намертво вырубил": Уайт рассказал, как Кличко нокаутировал Уайлдера
14:46 Сегодня Телеграф ua-football.com/ Фото: Instagram

Новости спорта:Диллиан Уайт рассказал интересную историю о противостоянии Владимира Кличко и

На старте своей карьеры Уайт работал в тренировочном лагере у экс-лидера супертяжелого веса Владимира Кличко.

"Я не просто так туда приехал. Хотел чему-то научиться, внимательно наблюдал, старался. И тут я смотрю, а Кличко одного за другим выносит всех с ринга.

Я не просто вышел в ринг, я принялся давить, прессовать его. И я закатил ему такой жесткий бой, что потом меня сразу же отправили домой.

Уайлдер? Я видел, как Кличко нокаутировал его. Именно нокаутировал. Уайлдер знает, о чем я говорю. Он давил на Кличко, выбрасывал свои широченные удары.

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А тот финтил, джебил по корпусу, отрабатывал на ногах. И тут Кличко финтит. Вместо джеба выбрасывает левый хук. Бах! И Уайлдер падает на канвас, вскидывая руки вверх. Кличко его намертво вырубил", - вспоминает Уайт.

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Владимир Кличко, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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