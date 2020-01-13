Тайсон Фьюри записал видеообращение Деонтею Уайлдеру

Новости спорта:Долгожданный бой-реванш между боксерами намечен на 22 февраля в Лас-Вегасе.

Британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри (29–0–1, 20 KO) записал видеообращение к своему будущему сопернику, американцу Деонтею Уайлдеру (42–0–1, 41 KO). Британец в видеоролике, опубликованном в соцсети Instagram, сказал:

«Привет, это Тайсон Фьюри, Цыганский король, чемпион мира в тяжелом весе. Уайлдер, лучше сдавайся завтра, маленькая сучка! И не дрожи от страха, как ты делаешь уже год или около того. Не хочешь иметь ничего общего с Цыганским королем? Я размажу тебя! Завтра я бесплатно поселюсь в твоей голове, маленькая сучка. Увидимся. Не опаздывай».

Посмотреть эту публикацию в Instagram @bronzebomber bitch Публикация от Tyson Fury (@gypsyking101) 12 Янв 2020 в 9:44 PST

Бой-реванш между Уайлдером и Фьюри запланирован на 22 февраля в Лас-Вегасе. В первом поединке боксеров в декабре 2018 года была зафиксирована ничья.