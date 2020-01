Макгрегор vs Серроне: полный файт-кард турнира UFC 246

19 января в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 246, в главном поединке которого вернется после долгого отсутствия ирландец Конор Макгрегор.

Все поединки турнира:

Полусредний вес, до 77 кг. Конор Макгрегор (21-4) vs Дональд Серроне (36-13);

Легчайший вес, до 61 кг. Холли Холм (12-5) vs Ракель Пеннингтон (10-7);

Тяжелый вес, до 120 кг. Алексей Олейник (57-13-1) vs Морис Грин (8-3);

Минимальный вес, до 52 кг. Клаудия Гаделья (17-4) vs Алекса Грассо (11-3);

Легкий вес, до 70 кг. Энтони Петтис (22-9) vs Карлос Диегу Феррейра (16-2);

Наилегчайший вес, до 57 кг. Мэйси Барбер (8-0) vs Роксанна Модаффери (23-16);

Полулегкий вес, до 66 кг. Андре Фили (20-6) vs Содик Юсуфф (10-1);

Легкий вес, до 70 кг. Дрю Добер (21-9) vs Насрат Хакпараст (11-2);

Полулегкий вес, до 66 кг. Чез Скелли (18-4) vs Грант Доусон (14-1);

Полутяжелый вес, до 93 кг. Джастин Ледет (9-2) vs Алекса Камур (5-0);

Наилегчайший вес, до 57 кг. Аскар Аскаров (10-0-1) vs Тим Эллиот (15-9-1);

Легчайший вес, до 61 кг. Брайан Келлехер (19-10) vs Оде Осборн (8-2);

Наилегчайший вес, до 57 кг. Сабина Мазо (7-1) vs Джей-Джей Олдрич (8-3).

