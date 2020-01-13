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Фаны могут сфотографироваться с чемпионским поясом Владимира Кличко

Фаны могут сфотографироваться с чемпионским поясом Владимира Кличко
19:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Фанаты бокса получили возможность сфотографироваться с оригинальным чемпионским поясом Владимира Кличко.

Эксклюзивное предложение доступно через специальную программу и будет стоить 150 долларов, сообщает Klitschko-brothers.com.

“На украинский рынок вышла новая программа PayPhone X. Теперь обычный фан может заказать у звезды спорта или шоу-бизнеса персональное видео-поздравление, списаться в соцсетях или поговорить со своим кумиром по телефону. Заказать фото с автографом и многое другое. Среди эксклюзивных предложений - возможность сфотографироваться с оригинальным чемпионским поясом Владимира Кличко. За это удовольствие нужно будет заплатить гривневый эквивалент 150 долларов, после чего приехать для проведения фотосессии в музей Кличко, который находится на территории НСК “Олимпийский” в Киеве. Все вырученные средства пойдут на развитие музея”, - говорится в сообщении.

Напомним, что музей самых известных украинских боксеров Владимира и Виталия Кличко был открыт 1 июня 2014 года. В музее представлены более 100 эксклюзивных трофеев, включая оригиналы их чемпионских поясов, а во время экскурсии посетителям демонстрируется 30-минутное уникальное мотивационное мультимедийное шоу “История одной мечты”.

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За время работы музея в нем побывали более 200 тысяч посетителей, 70 процентов из которых дети и школьники.

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Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса, Бокс новости.
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