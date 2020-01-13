Уайлдер: Я снова буду агрессивно вести себя в ринге против Фьюри

Новости спорта:Деонтей не собирается повторять ошибки первого боя.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) прокомментировал второй бой с Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 КО). Боксер подчеркнул, что намерен агрессивно провести реванш с британцем.

«Вспоминая первый бой — я перестал бить по корпусу. Не могу понять, почему не делал этого. В реванше я намерен пробивать по всем открытым местам, таким как голова, грудь, плечи. Я попытаюсь вырвать печень у Фьюри», — цитирует слова Уайлдера boxingnews24.com.

«Я снова буду агрессивно вести себя в ринге. Фьюри говорит о каком-то нокауте — он хочет всех рассмешить. У него подушки вместо пальцев, это же очевидно. Вряд ли он кого-то может отправить в нокаут».

В конце декабря Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) и Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) подтвердили, что снова встретятся в ринге 22 февраля. Поединок состоится в Лас-Вегасе, а на кону будет стоять титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, которым сегодня владеет Уайлдер.

Напомним, их первая встреча в декабре 2018 года завершилась первой ничьей в карьере обоих боксеров. Американец по итогу поединка сохранил чемпионский титул.

С момента своей первой встречи непобежденные боксеры провели по два боя: Уайлдер нокаутировал Доминика Бризила и Луиса Ортиса, а Фьюри победил Тома Шварца (техническим нокаутом) и Отто Валлина (решением судей).