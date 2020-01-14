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Российский боксер: Не понимаю, как можно плохо относиться к Усику

Российский боксер: Не понимаю, как можно плохо относиться к Усику
18:43 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Александр Беспутин поделился мнением об украинском боксере-супертяжеловесе Александре Усике.

Обладатель титула WBA в полусреднем весе Александр Беспутин поделился мнением об украинском боксере-супертяжеловесе Александре Усике.

"Усик - простой парень. У него жизненные приоритеты - добиться ментальных достижений, а ринг позволяет ему их прославлять. И за счет этих достижений публика к нему прислушивается.

Ему сложно зазнаться, потому что он понимает цену вопроса и помнит весь пройденный путь. Вот не знаю, кто бы к нему плохо относился в России. И не понимаю, как нему вообще можно плохо относиться", - цитирует Беспутина Р-Спорт.

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Ранее сообщалось, что Беспутин завоевал титул WBA и позвал Усика на ринг.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Александр Беспутин.
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