Российский боксер: Не понимаю, как можно плохо относиться к Усику

Новости спорта:Александр Беспутин поделился мнением об украинском боксере-супертяжеловесе Александре Усике.

Обладатель титула WBA в полусреднем весе Александр Беспутин поделился мнением об украинском боксере-супертяжеловесе Александре Усике.

"Усик - простой парень. У него жизненные приоритеты - добиться ментальных достижений, а ринг позволяет ему их прославлять. И за счет этих достижений публика к нему прислушивается.

Ему сложно зазнаться, потому что он понимает цену вопроса и помнит весь пройденный путь. Вот не знаю, кто бы к нему плохо относился в России. И не понимаю, как нему вообще можно плохо относиться", - цитирует Беспутина Р-Спорт.

Ранее сообщалось, что Беспутин завоевал титул WBA и позвал Усика на ринг.