Реванш возможен: в команде Мейвезера сделали шокирующее заявление

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Среда, 15.01.2020
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10:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Леонард Эллербе не исключил возможность проведения реванша Флойда Мейвезера против Конора Макгрегора.

Генеральный директор Mayweather Promotions Леонард Эллербе не исключил возможность проведения реванша Флойда Мейвезера против Конора Макгрегора, сообщает Boxingscene.com.

Изначально ирландец выступил с заявлением, что в случае ответного боя против 42-летнего американца он бы смог победить.

К идее проведения матча-реванша между Мейвезером и Макгрегором присоединился также президент UFC Дана Уайт, который заявил о готовности организовать бой в 2020 году.

В ноябре Мейвезер объявил о завершении карьеры, но уже через несколько дней анонсировал свое возвращение в большой спорт.

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Последним профессиональным боем в карьере Мейвезера остается победный поединок со звездой UFC Конором Макгрегором в августе 2017 года.

В свою очередь, Конор 18 января в Лас-Вегасе проведет бой на турнире UFC 246 против американца Дональда Серроне.

Макгрегор не дрался с октября 2018 года, когда проиграл в бою за звание чемпиона UFC в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Новости бокса, Конор Макгрегор, Леонард Эллербе.
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