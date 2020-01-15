Реванш возможен: в команде Мейвезера сделали шокирующее заявление

Генеральный директор Mayweather Promotions Леонард Эллербе не исключил возможность проведения реванша Флойда Мейвезера против Конора Макгрегора, сообщает Boxingscene.com.
Изначально ирландец выступил с заявлением, что в случае ответного боя против 42-летнего американца он бы смог победить.
К идее проведения матча-реванша между Мейвезером и Макгрегором присоединился также президент UFC Дана Уайт, который заявил о готовности организовать бой в 2020 году.
В ноябре Мейвезер объявил о завершении карьеры, но уже через несколько дней анонсировал свое возвращение в большой спорт.
Последним профессиональным боем в карьере Мейвезера остается победный поединок со звездой UFC Конором Макгрегором в августе 2017 года.
В свою очередь, Конор 18 января в Лас-Вегасе проведет бой на турнире UFC 246 против американца Дональда Серроне.
Макгрегор не дрался с октября 2018 года, когда проиграл в бою за звание чемпиона UFC в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.