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Среда, 15.01.2020
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Победитель WBSS Тейлор узнал имя следующего соперника

Победитель WBSS Тейлор узнал имя следующего соперника
11:04 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Джош Тейлор в следующем поединке встретится с обязательным претендентом Апинуном Хонгсонгом из Таиланда.

Чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом полусреднем весе Джош Тейлор в следующем поединке встретится с обязательным претендентом на титул IBF Апинуном Хонгсонгом из Таиланда.

Стороны смогли договориться о поединке, поэтому представители тацского боксера попросили о назначении торгов, которые состоятся 24 января в штаб-квартире IBF.

23-летний Хонгсонг стал обязательным претендентом на титул в феврале прошлого года, победив техническим нокаутом во втором раунде Акихиро Кондо.

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Тейлор завоевал титулы IBF и WBA в прошлом году в рамках Всемирной боксерской суперсерии. Недавно он подписал долгосрочный контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.

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Бокс, Новости бокса, Джош Тейлор.
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