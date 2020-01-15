Победитель WBSS Тейлор узнал имя следующего соперника

Новости спорта:Джош Тейлор в следующем поединке встретится с обязательным претендентом Апинуном Хонгсонгом из Таиланда.

Чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом полусреднем весе Джош Тейлор в следующем поединке встретится с обязательным претендентом на титул IBF Апинуном Хонгсонгом из Таиланда.

Стороны смогли договориться о поединке, поэтому представители тацского боксера попросили о назначении торгов, которые состоятся 24 января в штаб-квартире IBF.

23-летний Хонгсонг стал обязательным претендентом на титул в феврале прошлого года, победив техническим нокаутом во втором раунде Акихиро Кондо.

Тейлор завоевал титулы IBF и WBA в прошлом году в рамках Всемирной боксерской суперсерии. Недавно он подписал долгосрочный контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.