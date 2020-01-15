"Там 47 швов": Тайсон Фьюри осторожничает на спаррингах

Новости спорта:Во время спаррингов Тайсону Фьюри не будут бить в голову.

Ранее боксер Тайсон Фьюри опасался, что серьезное рассечение над глазом, полученное в поединке против Отто Валлина, помешает ему восстановиться к повторному бою с Деонтеем Уайлдером.

Бой состоится 22-го февраля, а Фьюри признал, что во время спаррингов не позволит бить себя в голову, чтобы рана не раскрылась и не поставила поединок под угрозу.

"С момента рассечения меня в лицо не били, и во время спаррингов я не дам бить себя по голове и рисковать. Рассечение может открыться в любой момент".

"Если это и случится, то уже только во время боя с Уайлдером, но не во время тренировок. Там 47 швов", - сказал Фьюри.