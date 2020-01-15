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"Остался вопрос - где": Арум подтвердил бой Ломаченко - Лопес

"Остался вопрос - где": Арум подтвердил бой Ломаченко - Лопес
17:18 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Место проведения главного боя в легком весе еще не согласовано.

Промоутер Боб Арум, который ведет дела боксеров Василия Ломаченко и Тео Лопеса, уверен, что поединок за объединение поясов в легком весе состоится до конца весны.

Остается выбрать место проведения боя. Ранее называли варианты с Нью-Йорком, Лас-Вегасом и Саудовской Аравией.

"Бой уже согласован, Ломаченко и Лопес дали согласие. Они подерутся, и бой определенно состоится до конца мая. Остался вопрос - где".

"Я считаю, что поединок должен состояться в Нью-Йорке на Madison Square Garden. Но есть и другие варианты. У нас есть много предложений", - сказал Арум.

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Ломаченко владеет титулами WBA, WBC и WBO, а у Лопеса пояс IBF.

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Бокс, Боб Арум, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко - Теофимо Лопес.
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