"Остался вопрос - где": Арум подтвердил бой Ломаченко - Лопес

Новости спорта:Место проведения главного боя в легком весе еще не согласовано.

Промоутер Боб Арум, который ведет дела боксеров Василия Ломаченко и Тео Лопеса, уверен, что поединок за объединение поясов в легком весе состоится до конца весны.

Остается выбрать место проведения боя. Ранее называли варианты с Нью-Йорком, Лас-Вегасом и Саудовской Аравией.

"Бой уже согласован, Ломаченко и Лопес дали согласие. Они подерутся, и бой определенно состоится до конца мая. Остался вопрос - где".

"Я считаю, что поединок должен состояться в Нью-Йорке на Madison Square Garden. Но есть и другие варианты. У нас есть много предложений", - сказал Арум.

Ломаченко владеет титулами WBA, WBC и WBO, а у Лопеса пояс IBF.