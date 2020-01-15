Усик весной подерется за титул WBO

Новости спорта:Украинский боксер в супертяжелом весе Александр Усик свой следующий поединок проведет в марте — апреле.

Скорее всего, это будет бой за титул WBO. Об этом сообщил промоутер Александр Красюк в комментарии BoxingScene.

“Следующий поединок Усика должен пройти или в марте, или в апреле”, - сказал Красюк.

В начале декабря Энтони Джошуа победил Энди Руиса в реванше и вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Джошуа провести защиту титула в бою с украинцем Александром Усиком. Впрочем, если 30-летний британский боксер откажется от титула WBO, Усик сразится со следующим в рейтинге организации боксером.

"Если следующий поединок Усика будет не с Джошуа, скорее всего, это будет означать, что британский боксер отказался от титула WBO, чтобы не встречаться с Усиком. Конечно, Усик предпочитает оспорить вакантный титул WBO в супертяжелом весе против самого высокого в рейтинге доступного соперника, определенного санкционным органом", - добавил Красюк.

Отметим, что следующим боксером по рейтингу WBO является новозеландец Джозеф Паркер.

Ранее промоутер Эдди Хирн сообщил, что 28 марта Александр Усик проведет бой против британца Дерека Чисоры. Местом проведения поединка называлась O2 Arena в Лондоне.