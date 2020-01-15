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Среда, 15.01.2020
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"Летающий нокаут": боец ММА внезапно вырубил соперника (Видео)

"Летающий нокаут": боец ММА внезапно вырубил соперника (Видео)
15:15 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Эммануэль Кэлхун эффектно нокаутировал Марка Эйтля.

В "инстаграме" xtremeknockout появилось видео, как американский боец смешанных единоборств Эммануэль Кэлхун нокаутировал соотечественника Марка Эйтля на турнире промоушена XKO в Далласе.

Кэлхуну удалось нокаутировать Эйтля в первом раунде. Во время борьбы в партере боец неожиданно вырвался, оттолкнув соперника ногами, а затем поднялся и, высоко выпрыгнув, жёстко нокаутировал его.

Видео нокаута:

 
 
 
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An unbelievable flying Knee Knockout at XKO All In @emmanuel_calhoune @antonio_xko @sgroff68 @espnmma @ufcfightpass @foxsportssw #ko #knockout #omg #flyingknee #ufc #allin #xkotv

Публикация от XKO (@xtremeknockout)

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Также посмотрите, как российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион организации в лёгком весе, отреагировал на быстрый нокаут в исполнении ирландца Конора Макгрегора, который одержал верх в поединке с бразильцем Жозе Алду, состоявшемся в декабре 2015 года.

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Видео, Нокаут, MMA, Новости ММА, Эммануэль Кэлхун.
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